Так вважає експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександр Краєв.

«Бездіяльність Конгресу і в контексті Ізраїлю, і в Контексті України провокує нові і нові напади, з якими ані теперішня, ані будь-яка наступна адміністрація не захоче працювати», — сказав він.

Щодо того, чи побачить найближчим часом світ на екранах передвиборчі дебати між Байденом і Трампом, – Краєв сумнівається. На його думку, жоден з кандидатів не готовий ризикувати своїми рейтингами.

«У Байдена причина очевидна: на минулих дебатах, навіть серед демократів, він показував себе не дуже. Тобто так, він може дати жару в індивідуальному виступі, він достатньо непоганий, коли мова йде про розмову з медіа … Але американські політичні дебати – це шоу-формат, там треба бути трохи бруднуватим.

Байден в силу свого віку вже не здатний підтримувати такий формат. Для Трампа це ризиковано, бо там його почує аудиторія, яка на нього не налаштована. Як ви помітили Трамп останні півроку виступає тільки у «теплій ванні», перед своїми виборцями, своїми донорами. І він розуміє, що адекватна людина дуже легко переб’є всі наративи його капманії».