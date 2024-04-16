Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон 15 квітня представив чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

Про це він сам написав в Х.

За його словами, він розмовляв із колегами-республіканцями про план щодо додаткового законодавства про національну безпеку. Джонсон стверджує, що цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроєкти «зі структурованим та відповідним процесом внесення змін» до

фінансування Ізраїлю;

підтримки України у війні проти російської агресії;

зміцнення союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні;

ухвалення додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.

Як писав The Hill, оприлюднений Джонсоном план не містить положень про кордон. За словами представника Республіканської партії Кевін Херн, це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для розвʼязання ситуація на південному кордоні.