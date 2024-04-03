Про це в своєму Telegram-каналі повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових та вісім приватних житлових будинків.

Крім того, від ворожої агресії пошкоджено одразу сім адміністратив будівель.

“Інформації про постраждалих не надходило. Станом на зараз триває ліквідація наслідків обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Філашкін додав, що жителі будинків, які постраждали внаслідок атаки, отримають усі необхідні для відновлення будматеріали.