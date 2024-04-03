Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє The Guardian.
“Деякі були росіянами з українським корінням, інші були неідеологічними росіянами, проте завербованими в обмін на плату“, – розповів Скібіцький.
Він пояснив, що кількість кандидатів, які могли вчинити диверсії на території РФ був настільки великий, що ГУР могло робити вибір.
За його словами, наразі Україна не в змозі здобути беззастережну перемогу на полі бою через ряд чинників: нестача боєприпасів, брак живої сили і тактичної авіації. Саме тому українські спецслужби хочуть, щоб була достатня велика кількість диверсійних операцій по об’єктах на території РФ.
“У Києва немає іншого вибору, окрім як почати боротьбу з цілями в глибокому тилу ворога, зокрема з військовою інфраструктурою, центрами управління і контролю, а також промисловими виробництвами, що виробляють зброю і боєприпаси“, – пояснив він.
Нагадаємо, 2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан у РФ. Вибухи лунали в особливій економічній зоні “Алабуга”, де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.
Місцева влада Татарстану вже підтвердила атаку. Так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів.
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