Упродовж доби російські війська 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Ворог завдав 4 авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю. 130 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе”, – написав він.

Ще 219 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Зазначається, що один чоловік загинув під час ворожої атаки по Пологівському району.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла.