Про це у Телеграмі написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
“Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих. Внаслідок сьогоднішніх ударів станом на цю хвилину загинуло 7 та постраждало 17 осіб”, – зазначив він.
23 травня Росія завдала удару по Харкову та області. Станом на 15-ту годину було відомо про сімох загиблих і 17 поранених на друкарському підприємстві в Харкові. Там виникла масштабна пожежа в паперовому цеху.
Також війська РФ завдали удару авіабомбою по селищу Золочів у Богодухівському районі, де постраждали двоє людей і зруйновано дитячий садок і будинки.
Ракетних ударів зазнав Люботин Харківського району — там постраждали восьмеро людей.
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