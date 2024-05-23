Кількість громадян, які постраждали унаслідок російського удару по Харкову, зросла до 17, відомо також про 7 загиблих.

Про це у Телеграмі написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих. Внаслідок сьогоднішніх ударів станом на цю хвилину загинуло 7 та постраждало 17 осіб”, – зазначив він.

23 травня Росія завдала удару по Харкову та області. Станом на 15-ту годину було відомо про сімох загиблих і 17 поранених на друкарському підприємстві в Харкові. Там виникла масштабна пожежа в паперовому цеху.

Також війська РФ завдали удару авіабомбою по селищу Золочів у Богодухівському районі, де постраждали двоє людей і зруйновано дитячий садок і будинки.

Ракетних ударів зазнав Люботин Харківського району — там постраждали восьмеро людей.