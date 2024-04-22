Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков на конференції “Відбудова України”.
“Це ми говоримо виключно про цивільні об’єкти портової територіальної структури, їх понад 210”, – зауважив Васьов.
Проте відновлення вже деяких з них відбулося.
Васьков зазначив, що незважаючи на це, Україна продовжує активно розвивати та відновлювати можливості для експорту.
Він підкреслив, що як держава, так і приватний сектор виробляють зусилля, щоб знайти якнайбільше альтернативних шляхів.
Нагадаємо, що також повідомлялось, що Україна зазнала втрат на 50 мільйонів квадратних метрів житла з початку повномасштабної агресії.
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