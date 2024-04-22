Більше 210 цивільних об'єктів портової інфраструктури в Україні було або повністю, або частково знищено у результаті атак Росії станом на 2024 рік.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков на конференції “Відбудова України”.

“Це ми говоримо виключно про цивільні об’єкти портової територіальної структури, їх понад 210”, – зауважив Васьов.

Проте відновлення вже деяких з них відбулося.

Васьков зазначив, що незважаючи на це, Україна продовжує активно розвивати та відновлювати можливості для експорту.

Він підкреслив, що як держава, так і приватний сектор виробляють зусилля, щоб знайти якнайбільше альтернативних шляхів.

Нагадаємо, що також повідомлялось, що Україна зазнала втрат на 50 мільйонів квадратних метрів житла з початку повномасштабної агресії.