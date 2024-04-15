Компанія "Геоскан", що спеціалізується на виробництві безпілотників, за останній час почала закуповувати в Білорусі підсанкційні електронні плати та напівпровідники.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після того, як частку у “Геоскані” придбав фонд “Національний інтелектуальний розвиток” (НІР), обсяг цих закупівель значно зріс.

Обсяг цих закупівель зріс у кілька разів після того, як частку в компанії придбав фонд “Національний інтелектуальний розвиток” (НІР), який працює під брендом “Іннопрактика” та очолюваний дочкою Володимира Путіна Катериною Тихоновою.

Хоча конкретні деталі плат та їхні виробники залишаються невідомими, ці поставки підпадають під санкції ЄС, оскільки експорт підсанкційних товарів до Росії заборонений.

Крім того, в січні “Мікромаунт” поставив “Геоскану” партію підсанкційних напівпровідникових приладів.

Підозрюється, що один з бізнесменів, Сергій Хвалько, володіє компанією “Мікромаунт” та експортує підсанкційну електроніку до Росії через інші свої підприємства.

Такі дії становлять порушення санкційних обмежень. Компанія “Геоскан” є найбільшим виробником цивільних авіаційних безпілотників у Росії.