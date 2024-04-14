Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
“Кожного дня росіяни атакують мирних жителів Херсонщини з безпілотників. Сьогодні вдень окупанти вдарили FPV-дроном по Одрадокамʼянці Тягинської громади”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що травм зазнали двоє людей. В чоловіка 1980 року народження – легке поранення спини. В жінки 1950 року народження – контузія.
Обом потерпілим медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації поранені відмовились.
Додамо, що протягом сьогоднішнього дня ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровській області. В обласному центрі через падіння уламків щонайменше 15 людей отримали поранення, зафіксовано пошкодження 33 приватних будинків, побито десять автівок та навантажувач.
Цього дня війська країни-агресора завдали удару й по території Краснопільської громади Сумського району. Загарбники скинули з дрона вибухівку на вантажівку. На жаль, водій транспортного засобу загинув.
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