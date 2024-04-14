Розробники з РФ стверджують, що пристрій має досить малу вагу, щоб рухатись так, аби не спрацьовували протитанкові міни. Водночас цей дрон є всюдихідною та малошумною машиною, що в поточних умовах підвищує живучість на полі бою.

Про це пише Defense Express.

У мережі з’явилась відеоролик, який демонструє роботу російського наземного дрона для проведення розмінування, оснащеного установкою УР-83П. Базою для такого дрона став один із типів всюдиходів, який росіяни використовують на Півночі для нафтогазового сектору та геології.

Відомо, що швидкість руху на суші цього дрона становить до 50 км/год, на воді – до 6 км/год, заявлена тривалість роботи на внутрішніх джерелах живлення – до 6 годин. Водночас, розробники цієї машини тримають у секреті головний параметр – дальність дистанційного управління для такого наземного дрона.

Видання наголошує, що наземні дрони для розмінування є актуальними і для Сил оборони України, навіть якщо це поки пріоритет другорядний.

“В першу чергу (українським військовим, – ред.) зараз необхідні платформи для логістичних завдань, для прямого знищення ворога або ж одноразові роботи-камікадзе”, – зауважує видання і додає, що росіни теж намагаються нарощувати використання наземних дронів на полі бою.