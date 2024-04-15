Про це він сказав в інтерв’ю LRT .

“Я не чув жодних розмов про мирні переговори. Наразі вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський має дуже жорстку позицію щодо оборони та повернення територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані”, — розповів польський лідер.

Також, за словами Дуди, ситуація в Україні дуже складна, тому наразі треба робити “все можливе”, аби Київ міг повернути захоплені РФ українські території.

“Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє”, — сказав він.

Президент Польщі додав, що він “завжди говорив на міжнародній арені”, що Україна “потребує нашої допомоги – постійної та нескінченної допомоги”. Наразі, як сказав Дуда, Києву найбільше потрібні боєприпаси.