Як відзначив Дуда, питання ракет він вже порушив з українским президентом.

“Сьогодні під час двосторонньої зустрічі ми розмовляли з паном президентом Зеленським про певні засоби. Є ще ракети з радянських часів, вони наразі є у запасах Польщі. Ми обговорювали їхню передачу на користь протиракетної оборони України. Я буду продовжувати говорити на цю тему з міністром національної оборони, коли повернусь у Варшаву”, – сказав польський лідер.