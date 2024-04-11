Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час пресконференціїз лідерами України та Ливти Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою.
Як відзначив Дуда, питання ракет він вже порушив з українским президентом.
“Сьогодні під час двосторонньої зустрічі ми розмовляли з паном президентом Зеленським про певні засоби. Є ще ракети з радянських часів, вони наразі є у запасах Польщі. Ми обговорювали їхню передачу на користь протиракетної оборони України. Я буду продовжувати говорити на цю тему з міністром національної оборони, коли повернусь у Варшаву”, – сказав польський лідер.
Зеленський повідомив, що поінформував президента Дуду щодо нічних ракетних острілів об’єктів енергетики та про важку ситуацію в Харкові. Він розповів йому, що Україна критично потребує посиленої підтримки партнерів, насамперед – ППО.
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