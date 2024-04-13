Про це розповів уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль в інтерв’ю РАР.

“Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Цей склад буде сформований протягом найближчих тижнів”, – сказав Коваль, який й очолить новостворену Раду співпраці з Україною.

За словами представника польського уряду, також буде створений офіс, який організовуватиме роботу цієї Ради.

“Рада також матиме свої робочі групи, і найближчим часом я буду відповідати за організацію цих груп. Найближчим часом ми визначимо поточні масштаби їх діяльності”, – зазначив Коваль.

За його словами, ідея полягає у створенні інституції, “яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин”.

“Ми виходимо з припущення, що вони є унікальними, не лише через історичні питання, але й через участь Польщі у допомозі Україні, яка захищається, та роль Польщі у процесі її відновлення”, – підкреслив Коваль.