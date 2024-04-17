В окупованому Лисичанську на Луганщині російський окупант розстріляв двох місцевих жителів. З’ясувалося, що вбивця – раніше судимий боєць підрозділу “Шторм-Z”, 57-річний Василь Сажин.
Про це повідомляють росЗМІ посилаючись на свої джерела.
“Жертвами Сажина стали 51-річний Андрій Тонченко (на фото) та 34-річний Віктор Барвінок”,- йдеться у повідомленні.
Їхні тіла з вогнепальними пораненнями знайшли у будинку на провулку Червоному, де мешкав Тонченко.
Після цього окупанта Сажина затримали за підозрою у вбивстві двох чоловіків. Він розповів, що розпивав із місцевими жителями алкоголь і у процесі вони посварилися. Російський військовий зізнався, що він розстріляв обох чоловіків із автомата Калашникова.
“Сажин служить у підрозділі “Шторм” в/год 41624, з’ясувала ASTRA. Раніше він був судимий за розбій, ДТП з постраждалими та крадіжки. Його затримали окупаційні силовики Луганської області України”, – сказано у повідомленні.
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