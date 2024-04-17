

Росія з 16 квітня почала виводити свій миротворчий контингент, який дислокувався у Нагірному Карабаху, який перейшов під контроль Азербайджану.

Про це повідомляють азербайджанські видання АРА та Musavat.

Зазначається, що російські військові вже передали пост у монастирі Худавенг у Кяльбаджарському районі поліції Азербайджану. Також триває відвід військ з бази в Ходжалах. Очікується, що цей процес завершиться за кілька днів.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія почала виведення миротворчих сил із території Карабаху, яка повернулася під контроль Азербайджану.

“Так, це справді так”, — відповів він, коли журналісти попросили його прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення контингенту.

Варто зазначити, що контингент перебував у регіоні на підставі тристоронньої угоди між Азербайджаном, Вірменією та Росією, підписаної 10 листопада 2020 року. За договором росіяни мали перебувати в Карабаху до 2025 року.

За інформацією російських ЗМІ, до складу контингенту входять 1960 військових, оснащених стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів та 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир’я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив “антитерористичну операцію” у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня 2024 року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.