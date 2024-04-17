Про це повідомляє ДСНС України.
“Унаслідок бомбардування по території місцевого фермерського господарства у Куп’янському районі сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди”, – йдеться у повідомленні.
Також зайнялась трава навколо ферми.
“Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання”, – додали у відомстві.
За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає.
- За три місяці російська мова має повністю зникнути з ефірів, — Тарас Кремінь
- ЗСУ атакували аеродром у Джанкої: можуть бути ураження комплексу С-400 ворога
- Вдова російського опозиціонера Навального дала перше інтерв’ю після смерті чоловіка