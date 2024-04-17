Про це повідомляє ДСНС України.

“Унаслідок бомбардування по території місцевого фермерського господарства у Куп’янському районі сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди”, – йдеться у повідомленні.

Також зайнялась трава навколо ферми.

“Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання”, – додали у відомстві.

За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає.