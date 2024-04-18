У співпраці з органами правопорядку Польщі українські правоохоронці затримали польського громадянина за підозрою у готовності діяти на користь Головного розвідувального управління РФ, якому він пропонував замах на президента України.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування російських Збройних сил та повідомив їх про готовність працювати на користь ГРУ.

Він планував зібрати та передати Росії дані про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. За інформацією правоохоронців, це мало допомогти спецслужбам РФ спланувати можливий замах на Зеленського під час його візиту в Польщу.

Українські правоохоронці повідомили польських колег про можливе вчинення кримінального правопорушення. Внаслідок цього підозрюваного ідентифікували та затримали у Польщі.

Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби. Його помістили під варту 18 квітня за рішенням Окружного суду Варшави, як повідомили в пресслужбі СБУ.

Водночас пресслужба Офісу генерального прокурора інформує, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща. Слідчі дії тривають.