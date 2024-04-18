Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.
За даними слідства, громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування російських Збройних сил та повідомив їх про готовність працювати на користь ГРУ.
Він планував зібрати та передати Росії дані про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. За інформацією правоохоронців, це мало допомогти спецслужбам РФ спланувати можливий замах на Зеленського під час його візиту в Польщу.
Українські правоохоронці повідомили польських колег про можливе вчинення кримінального правопорушення. Внаслідок цього підозрюваного ідентифікували та затримали у Польщі.
Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби. Його помістили під варту 18 квітня за рішенням Окружного суду Варшави, як повідомили в пресслужбі СБУ.
Водночас пресслужба Офісу генерального прокурора інформує, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.
Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща. Слідчі дії тривають.
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