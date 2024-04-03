Служба безпеки України затримала 4 проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах України. Серед них є хакер, який створював фейкові "відеозвернення" очільників ЗСУ.

Про це повідомляє Служби безпеки України.

“Зловмисники публічно вихваляли Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, – ред.) та виправдовували збройну агресію РФ. Також вони закликали до захоплення влади у нашій державі та героїзували воєнні злочини рашистів“, – презазначає сслужба.

На Вінниччині затримано хакера, який створив фейкове “відеозвернення” одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у соцмережі TikTok. У відео лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України, а також вчинення масових заворушень.

У Київській області затримали ексдепутата Фастівської міськради від забороненої партії “ОПЗЖ”. Він позиціював себе як “експерт” та поширював кремлівські наративи щодо агресивної війни проти України.

“Для поширення ворожого контенту зловмисник використовував власний YouTube-канал, а також сторінки в Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів“, – додає СБУ.

На Прикарпатті викрито прихильника депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького. Він поширював в “Однокласниках” публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України.

У Донецькій області затримано мешканця Краматорська, який виправдовував захоплення частини східних районів України та героїзував терористів.