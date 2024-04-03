Служба безпеки України зірвала спробу диверсії на об'єктах Укрзалізниці в Харківській області, яку планували російські агенти.

Про це СБУ повідомила на своєму офіційному сайті.

Групу воєнної розвідки РФ, яка розвідувала маршрути військових ешелонів ЗСУ, затримано під час спецоперації.

“За даними слідства, затриманими виявились брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району. Влітку 2023 року вони потрапили у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру) через антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. Особу їхнього куратора вже встановлено Службою безпеки”, — зазначає СБУ в повідомленні.

Зловмисники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону, щоб перешкодити постачанню української зброї на передову.

Зазначаєтсья, що наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.