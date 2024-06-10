Українці страждають від нової шахрайської схеми, що набуває поширення в соцмережах. Зловмисники вводять в оману родичів і близьких наших оборонців. Вони створюють фейкові сторінки в соцмережах, додають туди справжні фото з обмінів чи фото офіційних осіб і просять гроші. Інколи навіть телефонують для цього.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Щоб не стати жертвою шахраїв, не надавайте ваші контакти незнайомим особам, не заповнюйте форми на невідомих сторінках у соцмережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе вас потурбувати.

Також не варто вірити обіцянкам незнайомців про те, що вони будуть шукати ваших рідних чи надавати вам інші послуги. Цього ніхто не робитиме.

У Координаційному штабі зазначають, чимало шахраїв уже перебувають під слідством.