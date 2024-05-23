Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Міжнародного Валютного Фонду 8 млрд доларів.

Як у Фейсбуці написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, про це він повідомив під час зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером та місією фонду.

«Цінуємо цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від МВФ 8 млрд доларів», – зазначив Шмигаль.

За його словами, фонд входить до трійки найбільших українських донорів та тримає рамку всієї допомоги Україні в розмірі понад 120 млрд доларів.

Шмигаль подякував МВФ за послідовну підтримку України, яка також допомагає зберігати економічну стійкість у протидії російському агресору.

Під час зустрічі сторони скоординували спільні дії у ключових напрямках співпраці.

«Розповів про зусилля уряду щодо конфіскації заморожених російських активів, плани щодо відновлення енергетики та про розбудову децентралізованої системи, продовження реформ. Переконався, що МВФ залишатиметься надійним партнером України й надалі. Надзвичайно вдячні за довіру та підтримку в ці складні часи», – наголосив Шмигаль.