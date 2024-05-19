У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили про намір скористатися нещодавно ухваленим законом для конфіскації російських активів на користь України.

Про це повідомляється на сторінці Держдепу у соцмережі X.

“Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися. Ми працюємо з партнерами з “Групи семи”, щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на цьому тижні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністерка торгівлі США Джина Раймондо обговорили посилення санкцій проти Росії, зокрема у сфері високих технологій. Глава уряду наголосив про необхідність послабити здатність агресора виготовляти нові ракети й дрони, а якісне застосування санкцій є надзвичайно важливим напрямом протидії російській зброї.