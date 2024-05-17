У ряд виділив понад півтора мільярда гривень на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС у у Харківській Київські облісті відповідно.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, 726 мільонів гривень було виділено для державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету, ще 826 мільйонів гривень – з фонду ліквідації наслідків агресії.

«Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», — написав очільник уряду.

Цьогоріч навесні «Центренерго» втратило 100% генерації, оскільки російські атаки дронами та ракетами знищили Зміївську ТЕС на у Харківській області та Трипільську ТЕС на Київщині, а Вуглегірську ТЕС у Донецькій області сили РФ окупували.