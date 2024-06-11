У наступні тижні та місяці Україна отримає від Німеччини третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети та боєприпаси.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

“Найважливіша потреба України нині — це боєприпаси та зброя, особливо ППО. Тому протягом найближчих тижнів і місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS-T, “Гепарди”, ракети і боєприпаси”, — сказав він.

За словами Шольца, Німеччина з 24 лютого 2022 року надала Україні 30 млрд євро військової допомоги, а також мільярди на гуманітарну допомогу.

Він звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО “усім, чи можете”. За його словами, найкраща відбудова — “та, яка не має бути зреалізована”.

“Хочу звернутися до всіх присутніх і попросити вас — підтримайте нашу ініціативу щодо збільшення спроможність українського ППО всім, чим можете”, — закликав Шольц.