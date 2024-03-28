Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Märkische Allgemeine.
За словами Шольца, він, як глава уряду, повинен нести відповідальність у питаннях війни і миру – зокрема, коли йдеться про безпеку в Європі.
“Це також стосується питання Taurus.
Поряд з сильною підтримкою України, одна річ залишається для мене важливою: ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни – іншими словами, запобігти війні між Росією і НАТО”, – заявив глава уряду Німеччини.
Водночас Німеччина, за словами Шольца, підтримує Україну зброєю та боєприпасами “більше, ніж будь-яка інша країна Європи”.
“Лише на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих.
І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно”, – сказав німецький канцлер.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що отримує “роздратовані коментарі” від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.
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