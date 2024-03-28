Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмовупостачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прогненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Märkische Allgemeine.

За словами Шольца, він, як глава уряду, повинен нести відповідальність у питаннях війни і миру – зокрема, коли йдеться про безпеку в Європі.

“Це також стосується питання Taurus. Поряд з сильною підтримкою України, одна річ залишається для мене важливою: ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни – іншими словами, запобігти війні між Росією і НАТО”, – заявив глава уряду Німеччини.

Водночас Німеччина, за словами Шольца, підтримує Україну зброєю та боєприпасами “більше, ніж будь-яка інша країна Європи”.

“Лише на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно”, – сказав німецький канцлер.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що отримує “роздратовані коментарі” від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.