На Євробаченні 2024 небінарний співак Nemo з Швейцарії з піснею "The Code" здобув перемогу у фіналі пісенного конкурсу. Це вже третя перемога Швейцарії.

На сцені Nemo від хвилювання випадково розбив нагороду.

Конкурс відбувався в Швеції, а Україну представляли Jerry Heil та Alyona Alyona, які посіли третє місце. У 2024 році систему голосування на Євробаченні змінили. Цього разу глядачі з усього світу мали можливість голосувати, але тільки до початку концерту.

Пісня-переможниця Євробачення “The Code” – це поєднання поп-музики, репу і мотивів “Чарівної флейти” Моцарта, що розповідає про шлях Nemo до прийняття своєї небінарної ідентичності.

Для того, щоб підкреслити це повідомлення про свободу та самоідентичність, Nemo запланували свій виступ на Євробаченні як сценарій до фільму. Вони демонстрували дивовижний фальцет, співаючи і обертаючись на сцені на великій срібній платформі. Питання, як вони не падають, часто виникало під час їхнього виступу. Крім того, Nemo вразили глядачів Євробачення яскравим і водночас ніжним образом, що складався зі спідниці та болеро.

“Я сподіваюсь, що ця перемога і цей конкурс продовжиться свободою для кожної людини у цьому світі”, – заявили Nemo після перемоги.

Посівши в ТОПі 3 місце, за свою композицію Україна з піснею “Teresa & Maria” отримали 453 бали.