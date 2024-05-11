Про це повідомляє BBC News Україна.

Після інциденту за лаштунками, одного з фаворитів пісенного конкурсу “Євробачення” – Йоста Кляйна з Нідерландів, дискваліфікували за “неналежну поведінку”. Співак висловив своє здивування рішенням і вважає покарання непропорційним провині.

Деталі ситуації, яка сталась у п’ятницю за кулісами, розслідує шведська поліція за заявою однієї зі співробітниць “Євробачення”. Місцева преса повідомляла, що Кляйн посварився з одним з членів телевізійної групи.

За словами організаторів, жоден інший виконавець або член делегації не був причетний до сутичок. Чутки з’явилися через те, що ізраїльська співачка Еден Голан під час інциденту перебувала за лаштунками, готуючись до репетиції. Повідомляється, що ці двоє мають давню історію напружених стосунків через війну в Газі.

Щодо скандалів на Євробаченні нещодавно стало відомо, як у польських соцмережах обурилися через кофту представниці України на Євробаченні-2024 Jerry Heil з написом Banderaciaga. Співачку звинувачують у підтримці “геноциду поляків”.