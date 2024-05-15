Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію дружини в США, яка володіє апартаментами в Маямі вартістю $310 тис. або близько 12 млн грн. Заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, не дозволяють таких видатків.

Про це повідомляє Слідство.Інфо

Розслідувачі встановили, що у декларації, окрім того, що не вистачає грошей на придбання такого житла, не вказано ні витрат на купівлю цієї нерухомості, як і факту появи кредитних зобовʼязань, якщо Голубєва придбала її в іпотеку.

Також журналісти знайшли в реєстрі компаній Флориди, що Голубєва 13 лютого 2023 року відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

“Згідно з офіційними записами округу Бровард штату Флорида (Broward County), квартиру площею 105 кв. м (1130 кв. футів) за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії”, – йдеться у розслідуванні.

Квартира, придбана компанією Голубєвої, знаходиться у 10-поверхівці 1976 року будівництва. І розміщується за кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану. Також за даними профільних сайтів з продажу нерухомості в Маямі, опис обіцяє “безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі”, “басейн з підігрівом, зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охороною лобі”.

Будинок знаходиться “поруч із пляжами, іподромами, казино, набережною “Голлівуд”, пристанями, торговим центром Aventura, ресторанами, магазинами”. Також на додачу до квартири йде паркомісце.

“У декларації Чванкіна також є згадка про декілька рахунків, які дружина відкрила у американських банках. Станом на момент подачі декларації (кінець 2023), на них було розміщено близько $52 тис. У цілому, статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості”, – встановили розслідувачі.

Квартиру купили в березні 2023 року. У декларації за 2022 рік Чванкін вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн – це його зарплата, 0,5 млн грн – зарплата Голубєвої в Одеській юракадемії. Ще 2,9 млн грн дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Ще 4,6 млн грн родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.