Про це повідомляє Слідство.Інфо
Розслідувачі встановили, що у декларації, окрім того, що не вистачає грошей на придбання такого житла, не вказано ні витрат на купівлю цієї нерухомості, як і факту появи кредитних зобовʼязань, якщо Голубєва придбала її в іпотеку.
Також журналісти знайшли в реєстрі компаній Флориди, що Голубєва 13 лютого 2023 року відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.
“Згідно з офіційними записами округу Бровард штату Флорида (Broward County), квартиру площею 105 кв. м (1130 кв. футів) за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії”, – йдеться у розслідуванні.
Квартира, придбана компанією Голубєвої, знаходиться у 10-поверхівці 1976 року будівництва. І розміщується за кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану. Також за даними профільних сайтів з продажу нерухомості в Маямі, опис обіцяє “безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі”, “басейн з підігрівом, зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охороною лобі”.
Будинок знаходиться “поруч із пляжами, іподромами, казино, набережною “Голлівуд”, пристанями, торговим центром Aventura, ресторанами, магазинами”. Також на додачу до квартири йде паркомісце.
“У декларації Чванкіна також є згадка про декілька рахунків, які дружина відкрила у американських банках. Станом на момент подачі декларації (кінець 2023), на них було розміщено близько $52 тис. У цілому, статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості”, – встановили розслідувачі.
Квартиру купили в березні 2023 року. У декларації за 2022 рік Чванкін вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн – це його зарплата, 0,5 млн грн – зарплата Голубєвої в Одеській юракадемії. Ще 2,9 млн грн дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Ще 4,6 млн грн родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.
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