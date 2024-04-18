Ілля Вітюк, нинішній голова департаменту кібербезпеки СБУ, 20 лютого 2014 року на розі вулиць Банкова та Інститутська знімав на свій телефон, як працівники спецпідрозділу «Беркуту» стріляють у мітингувальників.

Про це йдеться у матеріалі Слідство.Інфо.

20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській під час «Революції Гідності» спецпризначенці київського «Беркуту» розстріляли 48 протестувальників та поранили ще 80-х.

На одному з відео зі сторони «Беркуту», а саме на розі вулиць Банкова та Інститутська з’являється чоловік у цивільному одязі і темній шапці. Він знімає на свій телефон, як працівники спецпідрозділу «Беркуту» стріляють у мітингувальників.

Інформацію про те, що на відео зафіксовано Іллю Вітюка, на той час оперативного співробітника СБУ, нині — голову департаменту кібербезпеки СБУ, підтвердили в офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк.

«Так, ми встановили цю особу в 2019-му, тоді ж і викликали на допит. Це Ілля Вітюк, на той час оперативний співробітник СБУ. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу «Беркут», він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон, а відео з Інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, — він теж не впізнав», — зазначив Сергій Горбатюк на запит Слідства.Інфо.

Чому Вітюка допитали лише у 2019 році щодо подій 2014-го, Горбатюк сказав, що його особу довго не могли встановити.

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі “Слідства.Інфо” знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною.

Проєкт розслідувань заявив, що працівник СБУ міг давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту проєкту. Розслідувач Євгеній Шульгат подав заяву до НАБУ щодо переслідування через його матеріал про Іллю Вітюка.

Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка на час перевірки походження статків його родичів.