Це буде 22 зустріч високопоставлених представників оборонних відомств Контактної групи з питань оборони України.

Про це йдеться на на офіційному сайті Міністерства оборони США. Засідання проведуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун.

Зустріч в онлайн-форматі розпочнеться о 15 годині за київським часом.

Це буде вже 22-ге засідання «Рамштайну», перша зустріч такого формату відбулася два роки тому, 22 квітня 2022 року.

Традиційно очікується участь у зустрічі міністрів оборони та керівників оборонних відомств із майже 50 країн.

Учасники обговорять війну РФ в Україні та продовження тісної координації з метою забезпечення ЗСУ засобами, необхідними для захисту суверенної території своєї країни.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 26 квітня. Тоді США оголосили про виділення найбільшого пакета військової допомоги на суму 6 млрд доларів.