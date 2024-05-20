Про це йдеться на на офіційному сайті Міністерства оборони США. Засідання проведуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун.
Зустріч в онлайн-форматі розпочнеться о 15 годині за київським часом.
Це буде вже 22-ге засідання «Рамштайну», перша зустріч такого формату відбулася два роки тому, 22 квітня 2022 року.
Традиційно очікується участь у зустрічі міністрів оборони та керівників оборонних відомств із майже 50 країн.
Учасники обговорять війну РФ в Україні та продовження тісної координації з метою забезпечення ЗСУ засобами, необхідними для захисту суверенної території своєї країни.
Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 26 квітня. Тоді США оголосили про виділення найбільшого пакета військової допомоги на суму 6 млрд доларів.
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