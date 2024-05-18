У понеділок, 20 травня, відбудеться 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це йдеться на офіційному сайті міністерства оборони США.

Зазначається, що до зустрічі доєднаються міністри оборони та начальники оборонних відомств, аби обговорити війну Росії в Україні та продовжити координацію для “забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту його суверенної території”.

Засідання відбудеться в онлайн-форматі.

Нагадаємо, попереднє засідання у форматі “Рамштайн” відбулось 26 квітня. Тоді президент України Володимир Зеленський підкреслив роль учасників “Рамштайну” у збереженні майбутнього світу та закликав їх надати Україні системи Patriot, боєприпаси та інше озброєння.