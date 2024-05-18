Про це йдеться на офіційному сайті міністерства оборони США.
Зазначається, що до зустрічі доєднаються міністри оборони та начальники оборонних відомств, аби обговорити війну Росії в Україні та продовжити координацію для “забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту його суверенної території”.
Засідання відбудеться в онлайн-форматі.
Нагадаємо, попереднє засідання у форматі “Рамштайн” відбулось 26 квітня. Тоді президент України Володимир Зеленський підкреслив роль учасників “Рамштайну” у збереженні майбутнього світу та закликав їх надати Україні системи Patriot, боєприпаси та інше озброєння.
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