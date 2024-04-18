Про це повідомила лідер громадської ініціативи “Голка” Ірина Федорів.

“Табачник пустив метастази в Державну митну службу України. Його пасії дали посаду і вона може отримати доступ до держтаємниці”, – зазначила вона.

Федорів нагадала, що раніше повідомляла про те, що в Міністерстві інфраструктури юридичний департамент очолює соратниця Табачника – Ольга Кравченко.

“Табачник з нею їздив в ОАЕ, стібався над президентом Офіс Президента України. Ну, і звісно, клопотав про призначення Кравченко на високі посади. … Звісно, після скандалу у ЗМІ, що ця пасія Табачника на посаді в Мінінфраструктури, там кинулися рятувати ситуацію і з Ольгою Кравченко ніби попрощалися. … Мене одразу попередили про те, що Яло Яло (так вона записана у телефоні Табачника – Оля навпаки) дадуть нову посаду і навіть сказали де – піде на керівника юридичного департаменту митниці”, – розповіла вона.

За словами очільниці громадської ініціативи “Голка”, Ольгу Кравченко призначили 10 квітня. Проте на сайті досі немає інформації про її призначення.

“Кравченко пройшла перевірку Мінфіну і якщо далі пройде перевірку СБУ, то отримає доступ до… держтаємниці. Уявіть собі?” – додала вона.

“Голка” отримала підтвердження призначення Кравченко та копію наказу від 10 квітня 2024 року, який підписав в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев.