Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
«Рішенням Вищого антикорупційного суду від 10 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Табачника Дмитра Володимировича … про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», – зазначається в повідомленні.
ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику. Йдеться, зокрема, про ½ частку квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.
Ексміністр зараз перебуває на тимчасово окупованій території, де «бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій» та висловлює підтримку пропагандистської риторики країни-агресора.
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