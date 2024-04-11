Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про застосування до ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника санкцій та стягнув у дохід держави активи, що йому належать.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Рішенням Вищого антикорупційного суду від 10 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Табачника Дмитра Володимировича … про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», – зазначається в повідомленні.

ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику. Йдеться, зокрема, про ½ частку квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.

Ексміністр зараз перебуває на тимчасово окупованій території, де «бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій» та висловлює підтримку пропагандистської риторики країни-агресора.