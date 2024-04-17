Ексчиновник Міноборони Олександр Лієв, підозрюваний у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ, фактично залишився без запобіжного заходу.

Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

12 лютого Олександра Лієва взяли під варту з 50 млн грн застави, за місяць відпустили додому під особисте зобов’язання, але 9 квітня АП ВАКС скасувала це рішення.

“Лієв, утім, не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився 8 квітня. Фактично він залишився без запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

В організації додали, що сьогодні ВАКС повторно розглядав клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, але потреба в цьому за час уже відпала, тому суд залишив клопотання без розгляду.

27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони (Лієву і Тоомасу Нахкуру), менеджерам компанії “Львівський арсенал” (Юрію Збітнєву) і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

За даними слідства, у жовтні 2022 року фігуранти справи уклали з Міністерством оборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Постачання озброєння не відбулося, попри зобов’язання розпочати їх у грудні 2022 року. Водночас Міноборони переказало постачальнику озброєнь — компанії “Львівський арсенал” — 97% суми, передбаченої угодою.