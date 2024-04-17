Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.
12 лютого Олександра Лієва взяли під варту з 50 млн грн застави, за місяць відпустили додому під особисте зобов’язання, але 9 квітня АП ВАКС скасувала це рішення.
“Лієв, утім, не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився 8 квітня. Фактично він залишився без запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.
В організації додали, що сьогодні ВАКС повторно розглядав клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, але потреба в цьому за час уже відпала, тому суд залишив клопотання без розгляду.
27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони (Лієву і Тоомасу Нахкуру), менеджерам компанії “Львівський арсенал” (Юрію Збітнєву) і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
За даними слідства, у жовтні 2022 року фігуранти справи уклали з Міністерством оборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Постачання озброєння не відбулося, попри зобов’язання розпочати їх у грудні 2022 року. Водночас Міноборони переказало постачальнику озброєнь — компанії “Львівський арсенал” — 97% суми, передбаченої угодою.
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