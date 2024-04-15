Про це повідомляє Axios.
Джон Кірбі наголосив, що все, що потрібно зробити Палаті представників – це поставити законопроєкт на голосування. В ефірі NBC «Meet the Press» він заявив Крістен Велкер, що «ми з вами знаємо, що голоси для цього є».
«Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси та захистити себе – чого він явно потребує, – але й Україна теж», – висловився радник Білого дому.
Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється вносити на розгляд законопроєкт із підтримкою України, ухвалений Сенатом.
Документ, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 млрд дол., 60 млрд з яких – для Києва, мають схвалити у Палаті представників перед тим, як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.
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