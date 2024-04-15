Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що питання фінансування Ізраїлю та України має бути винесене на розгляд Палати представників «якнайшвидше», оскільки голоси для цього є.

Про це повідомляє Axios.

Джон Кірбі наголосив, що все, що потрібно зробити Палаті представників – це поставити законопроєкт на голосування. В ефірі NBC «Meet the Press» він заявив Крістен Велкер, що «ми з вами знаємо, що голоси для цього є».

«Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси та захистити себе – чого він явно потребує, – але й Україна теж», – висловився радник Білого дому.

Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється вносити на розгляд законопроєкт із підтримкою України, ухвалений Сенатом.

Документ, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 млрд дол., 60 млрд з яких – для Києва, мають схвалити у Палаті представників перед тим, як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.