Відповідні дописи поширили у соцмережі Х (Twitter).

Ще 10 березня Яна Шемаєва (Jerry Heil) опублікувала відео, в якому співала трек Teresa & Maria. Втім поляки тільки зараз звернули увагу на светр артистки, а точніше на напис – Banderaciaga. В цьому светрі Jerry Heil також публікувала відео ще восени минулого року.

Banderaciaga обігрує поєднання прізвища борця за незалежність України у 20 сторіччі, очільника ОУН Степана Бандери та дому моди Balenciaga.

Поляки через погляди на Бандеру як на фашиста, винного у геноциді польського народу, обурилися та закликали не віддавати представницям України на Євробаченні жодного голосу.

Українське суспільство було неприємно здивоване такою реакцією поляків:

  • Україна вийшла у фінал Євробачення
  • Ігор Кондратюк висловив думки щодо скандалів, пов’язаних із зборами та дуетом alyona alyona з російським гуртом
  • Переможцями національного відбору “Євробачення-2024” стали alyona alyona & Jerry Heil з піснею “Teresa & Maria”