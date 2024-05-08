Відповідні дописи поширили у соцмережі Х (Twitter).
Ще 10 березня Яна Шемаєва (Jerry Heil) опублікувала відео, в якому співала трек Teresa & Maria. Втім поляки тільки зараз звернули увагу на светр артистки, а точніше на напис – Banderaciaga. В цьому светрі Jerry Heil також публікувала відео ще восени минулого року.
Banderaciaga обігрує поєднання прізвища борця за незалежність України у 20 сторіччі, очільника ОУН Степана Бандери та дому моди Balenciaga.
Поляки через погляди на Бандеру як на фашиста, винного у геноциді польського народу, обурилися та закликали не віддавати представницям України на Євробаченні жодного голосу.
Українське суспільство було неприємно здивоване такою реакцією поляків:
- Україна вийшла у фінал Євробачення
- Ігор Кондратюк висловив думки щодо скандалів, пов’язаних із зборами та дуетом alyona alyona з російським гуртом
- Переможцями національного відбору “Євробачення-2024” стали alyona alyona & Jerry Heil з піснею “Teresa & Maria”