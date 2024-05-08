Представниці нашої країни alyona alyon та Jerry Heil увійшли до десятки найкращих.

Наша країна утримує рекорд як єдина країна-учасниця пісенного конкурсу Євробачення, яка ніколи не припиняла боротьбу після півфіналу.

Українки виступали у півфіналі під 5 номером з піснею “Teresa Maria”. Згідно з результатами голосування, у якому брали участь лише телеглядачі без професійного журі, наші дівчата стали фіналістками.

Також до топ-десятки увійшли Сербія, Португалія, Кіпр, Ірландія, Литва, Хорватія, Словенія, Фінляндія та Люксембург. Не будуть представлені у фіналі Польща, Молдова, Австралія, Азербайджан та Ісландія.

У 68-му Пісенному конкурсі Євробачення беруть участь представники 37 країн. Другий півфінал Євробачення-2024 пройде 9 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.