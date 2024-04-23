Про це повідомляють в Офісі Президента.
Делегацію очолив головний операційний директор групи Ренді Лейк, до її складу увійшли також президент CRH у Європі Пітер Баклі та директор CRH у Південній та Східній Європі Гійом Кавальє.
Андрій Єрмак зазначив, що наша держава готова всіляко сприяти інвестиціям з боку таких потужних глобальних гравців та обговорювати всі необхідні питання з іноземним і вітчизняним бізнесом.
За його словами, сьогодні важливо розуміти, що точно необхідно змінювати для покращення бізнес-клімату. Звичайно, потрібні сильні інституції, і Україна навіть під час війни продовжує реформи, прямує до повноправного членства у Європейському Союзі.
«Зі свого боку – Президента, Офісу, уряду України – готові повністю вас підтримувати. Ми зацікавлені, щоб такі великі інвестори працювали в нашій країні та мали комфортні умови. Дуже важливо, що попри всі обставини, війну ви тут і готові й далі працювати», – наголосив очільник Офісу Глави держави.
Він також висловив подяку всьому американському народові за підтримку України.
«Ми думаємо не лише про сьогодення, а й про майбутнє. Надзвичайно важливо, що наші країни були й залишаються разом. Сполучені Штати – це наш найбільший і стратегічний партнер», – зазначив Андрій Єрмак.
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