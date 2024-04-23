В цілому торік військові витрати у світі перевищили $2,4 трлн – на 6,8% більше, ніж у 2022 році.

Про це йдеться в доповіді SIPRI.

Такий темп — найбільший із 2009 року.

Це є пряма відповідь на глобальне погіршення ситуації з безпекою.

Україна в цьому рейтингу посіла 8 місце: військові витрати зросли на 51% до $65 млрд. Допомога від союзників та власні витрати становлять близько 91% від показників РФ.

Військові витрати росії натомість зросли на 24%, до $109 млрд торік. Це на 57% більше, ніж у 2014 році, з початком війни. Військові вкладення країн НАТО становили понад $1 млрд — або 55% світових військових витрат.

А серед європейських держав найбільше наростила темп Польща. Абсолютним лідером за оборонним бюджетом лишається США – $916 млрд. У топ-5 також входять Китай, росія, Індія та Саудівська Аравія.

“Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки. Держави віддають перевагу військовій силі, але вони ризикують розгорнути спіраль дії-реакції у все більш нестабільному геополітичному ландшафті та безпеці”, – заявив старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Нань Тянь.