Про це йдеться в доповіді SIPRI.
Такий темп — найбільший із 2009 року.
Це є пряма відповідь на глобальне погіршення ситуації з безпекою.
Україна в цьому рейтингу посіла 8 місце: військові витрати зросли на 51% до $65 млрд. Допомога від союзників та власні витрати становлять близько 91% від показників РФ.
Військові витрати росії натомість зросли на 24%, до $109 млрд торік. Це на 57% більше, ніж у 2014 році, з початком війни. Військові вкладення країн НАТО становили понад $1 млрд — або 55% світових військових витрат.
А серед європейських держав найбільше наростила темп Польща. Абсолютним лідером за оборонним бюджетом лишається США – $916 млрд. У топ-5 також входять Китай, росія, Індія та Саудівська Аравія.
“Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки. Держави віддають перевагу військовій силі, але вони ризикують розгорнути спіраль дії-реакції у все більш нестабільному геополітичному ландшафті та безпеці”, – заявив старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Нань Тянь.
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