Сполучені Штати не володіють інформацією щодо того, що Китай надсилав Росії летальну зброю для використання у війні проти України.

Як пише “Голос Америки”, про це під час пресбрифінгу заявив радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Американський чиновник стверджує, що Білий дім не спостерігав здійснення поставок зброї з Піднебесної ані в 2022, ні в 2023 році. Не відбувається цього і зараз.

Проте це не скасовує занепокоєності США щодо того, що Пекін забезпечує Кремль ресурсами для військово-промислової галузі, не надсилаючи при цьому безпосередньо зброю.

“Ми вживаємо заходів, щоб протидіяти цьому в координації з нашими партнерами та союзниками. Можете очікувати надалі ще більше подібних дій”, — заявив Салліван.

Нагадаємо, що 22 травня міністр оборони Британії Грант Шаппс під час Лондонської оборонної конференції заявив, що британська розвідка має інформацію про те, що Китай і Росія співпрацюють у розробці та постачанні летальної зброї для використання російськими військами у війні в Україні.