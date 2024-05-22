Про це сказав спікера Палати представників США Майка Джонсона, відповідаючи на питання кореспондентки “Голосу Америки” Катерини Лісунової.

Журналістка нагадала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об’єктах на території Росії.

Тоді ж вона запитала у спікера Палати представників США, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України є американське озброєння, але при цьому є певні обмеження на його використання.

Я думаю, Україні потрібно дозволити вести війну так, як вона вважають за потрібне. Вони (українці, – ред.) повинні вміти дати відсіч. І я думаю, що ми намагаємося мікрокерувати зусиллями, які там є, а це не добра політика для нас”, – сказав Джонсон.

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