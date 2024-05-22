Про це сказав спікера Палати представників США Майка Джонсона, відповідаючи на питання кореспондентки “Голосу Америки” Катерини Лісунової.
Журналістка нагадала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об’єктах на території Росії.
Тоді ж вона запитала у спікера Палати представників США, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України є американське озброєння, але при цьому є певні обмеження на його використання.
“Я думаю, Україні потрібно дозволити вести війну так, як вона вважають за потрібне. Вони (українці, – ред.) повинні вміти дати відсіч. І я думаю, що ми намагаємося мікрокерувати зусиллями, які там є, а це не добра політика для нас”, – сказав Джонсон.
⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?
⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8
— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024
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