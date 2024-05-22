Уряд Франції підтримав пропозицію Сполучених Штатів використати заморожені російські активи на користь України. Йдеться про суму в 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер перед зустріччю країн G7 в італійському місті Стреза зазначив, що Париж відкритий до використання доходів від російських активів “якнайкраще і якнайшвидше в межах міжнародного права”.

Видання зазначає, що європейські уряди раніше обережно ставилися до того, як використовувати активи, посилаючись на занепокоєння юридичними ризиками та фінансовою стабільністю.

“США внесли пропозиції, які відповідають міжнародному праву, і ми будемо працювати над ними конструктивно й відкрито з метою досягнення угоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця зустрічі країн G7 у Стрезі”, – сказав він.

Ле Мер зауважив, що раніше попереджав владу США про те, що повна конфіскація активів суперечитиме міжнародному праву й правилам світової фінансової системи.

“Оскільки Німеччина також налаштована на план США , зростають шанси, що він може бути повністю схвалений на зустрічі лідерів G-7 13-15 червня”, – нагадує Bloomberg.