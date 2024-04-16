У понеділок, 15 квітня, Сполучені Штати та Канада прийняли рішення про введення нових санкцій проти осіб, які мають зв'язок з режимом Олександра Лукашенка в Білорусі.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Ці санкції впроваджені як відповідь на дії білоруських діячів, які підтримують політичний режим в країні.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США визначило 12 юридичних та 10 фізичних осіб, серед яких білоруські державні підприємства та китайська компанія, яка надає підтримку режиму Лукашенка шляхом закупівлі обладнання у США.

Крім того, OFAC також вирішив запровадити санкції щодо п’яти юридичних і п’ять фізичних осіб, які займаються міжнародною торгівлею зброєю та мають бізнесові зв’язки з білоруською оборонною компанією.

Ці дії були результатом спільних заходів з Міністерством юстиції США та Федеральним бюро розслідувань.