

Восьмий вишкіл найманців для війни в Україні завершився у білорусі.

За інформацією білоруського підпілля тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення «Граніт».

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України”, – йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що на початку лютого розвідка Великої Британії повідомила, що в білорусі залишається менше від тисячі бойовиків ПВК «Вагнер», але «це грає на руку кремлю і впливає на Україну».