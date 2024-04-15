Восьмий вишкіл найманців для війни в Україні завершився у білорусі.
За інформацією білоруського підпілля тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення «Граніт».
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України”, – йдеться у матеріалі.
Варто зазначити, що на початку лютого розвідка Великої Британії повідомила, що в білорусі залишається менше від тисячі бойовиків ПВК «Вагнер», але «це грає на руку кремлю і впливає на Україну».
- Україна отримає від Канади багатоцільові безпілотники SkyRanger
- У парламенті Грузії під час розгляду законопроєкту “про іноагентів” сталася бійка
- Військовими кіберагентами завдано шкоди російським підприємствам