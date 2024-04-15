Цю допомогу мають отримати українські захисники.
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони.
Відомо, що уряд Канади зобов’язалав передати 450 одиниць SkyRanger, які можуть використовуватися для транспортування та доставки вантажів.
Варто зауважити, що постачання мають розпочатися вже влітку.
“Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз”, – заявила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко.
- Росія швидко відновила потужності деяких НПЗ після українських атак, — Reuters
- Військовими кіберагентами завдано шкоди російським підприємствам
- Данська підтримка: уряд розкриває фінансові можливості для українських компаній