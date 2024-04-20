Поки що батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Однак, згідно з новою версією Закону про мобілізацію, невдовзі за несплату аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину боржників буде позбавлено цього права.

Про це розповів заступник міністра юстиції у виконавчій службі Андрій Гайченко, повідомляє сайт відомства.

“Військова служба — це обов’язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б платити аліменти, але не мають роботи. З огляду на досить високі зарплати у ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість досить швидко погасити борги. Головне — діти отримають фінансове забезпечення”, — зазначив Гайченко.

Посадовець додав, що чоловік поверне собі право на відстрочку від мобілізації у випадку, якщо сплатить борг.

Він заявив, що наразі у бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях нараховується 261,5 тисячі постанов з метою відрахування аліментів із зарплат і пенсій боржників.

“Кількість документів, згідно з якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, становить 183 тисячі”, — додав він.

Заступник міністра уточнив, що точної статистики батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає. Однак це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.