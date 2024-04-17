Про це повідомляє голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Вона зауважила, що ухвалений у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених до захисту України в лавах ЗСУ передбачає обов’язкову згоду не лише самих засуджених, а й командирів частин, де будуть створені такі окремі спеціальні підрозділи. Очікується, що ця ініціатива допоможе залучити тисячі людей до захисту нашої держави.
“Законопроєктом запроваджується можливість за згодою засудженого проходити службу у ЗСУ після медичної перевірки фізичного та психічного стану. Також обов’язково потрібно отримати згоду від командира військової частини, у якій будуть формуватися підрозділи із засудженими. Коли є всі ці згоди, то саме суд розглядатиме можливість дострокового звільнення для підписання контракту із ЗСУ”, — зазначила парламентарка.
Шуляк пояснила, що залежно від рівня своєї військової підготовки, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів та офіцерів.
“Зараз ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, всі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором”, — наголосила очільниця “Слуги Народу”.
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