У разі схвалення країнами Євросоюзу початку переговорів про вступ України у червні поточного року, на період головування Угорщини в Раді ЄС припаде вирішення суто технічних питань

Про це віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила в ефірі телемарафону.

Стефанішина наголосила, якщо в червні відбудеться офіційне затвердження переговорної рамки про вступ України до ЄС, то “фактично в рамках угорського головування можна буде сконцентруватися на інших питаннях”.

За її словами, старт офіційних переговорів запускає десятки технічних процедур, зокрема: скринінг законодавства, підготовку до відкриття переговорних розділів.

Віцепрем’єр сказала, що це мінімум піврічний період, тому на угорське головування припаде тільки кінцевий звіт про розширення в кінці року.

“І я думаю, що якраз ми сконцентруємося на тому, щоб підтягнути інші країни розширення. Як мінімум – це бачення угорської сторони”, – додала Стефанішина.