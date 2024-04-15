Про це віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила в ефірі телемарафону.
Стефанішина наголосила, якщо в червні відбудеться офіційне затвердження переговорної рамки про вступ України до ЄС, то “фактично в рамках угорського головування можна буде сконцентруватися на інших питаннях”.
За її словами, старт офіційних переговорів запускає десятки технічних процедур, зокрема: скринінг законодавства, підготовку до відкриття переговорних розділів.
Віцепрем’єр сказала, що це мінімум піврічний період, тому на угорське головування припаде тільки кінцевий звіт про розширення в кінці року.
“І я думаю, що якраз ми сконцентруємося на тому, щоб підтягнути інші країни розширення. Як мінімум – це бачення угорської сторони”, – додала Стефанішина.
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