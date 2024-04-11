Про це словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив під час пресконференції після міжурядових консультацій з головою українського Уряду Денисом Шмигалем.
Фіцо заявив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС.
“Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка”, – сказав він.
Він запевнив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу, тому що “це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку”.
“Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху. Навпаки, ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу”, — зазначив Фіцо.
Також Фіцо сказав, що Братислава візьме участь в Глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії з 15 до 16 червня.
За словами Шмигаля, темою розмов була також і енергетика, зокрема реконструкція та модернізація електричного інтерконектора “Мукачево – Вельке Капушани”.
“Домовилися до середини наступного року системно переглянути нашу договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту. А також опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію”, — зазначив прем’єр-міністр України.
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