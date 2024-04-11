Словаччина не чинитиме перешкод на шляху України до Євросоюзу.

Про це словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив під час пресконференції після міжурядових консультацій з головою українського Уряду Денисом Шмигалем.

Фіцо заявив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС.

“Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка”, – сказав він.

Він запевнив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу, тому що “це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку”.

“Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху. Навпаки, ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу”, — зазначив Фіцо.

Також Фіцо сказав, що Братислава візьме участь в Глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії з 15 до 16 червня.

За словами Шмигаля, темою розмов була також і енергетика, зокрема реконструкція та модернізація електричного інтерконектора “Мукачево – Вельке Капушани”.

“Домовилися до середини наступного року системно переглянути нашу договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту. А також опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію”, — зазначив прем’єр-міністр України.