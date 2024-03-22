Російський терор зараз можливий лише тому, що Україна не має достатньо систем ППО, тобто немає достатньо політичної волі, щоб їх надати.

Про це заявив президент у своєму вечірньому зверненні.

Зазначається, що протягом усього дня увага зосереджена на регіонах, які постраждали від російських ударів минулої ночі, робота триває цілодобово.

Також внаслідок атак по всій країні постраждало понад 30 людей, з них є п’ятеро загиблих. Багато енергетичних об’єктів пошкоджено.

“Провів сьогодні Ставку саме щодо захисту та ліквідації наслідків. Доповідали військові. Зокрема, детальні доповіді Головкома Сирського та командувача Повітряних Сил Олещука. Також були всі необхідні доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, урядовців і керівників енергетичних компаній, обласних керівників. Усі отримали абсолютно чіткі рамки для дій. Відповідальність – особиста”, — зазначив Зеленський.

“Звичайно, ключове питання – це ППО. Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і «шахедів» – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів”, — додав президент.

Голова країни також зустрівся з представниками Данії та Ради Європи, де обговорили ситуацію та спільні проєкти.